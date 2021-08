Die Aktie von Morphosys ist am Vormittag der Top-Gewinner des Tages im MDAX. Knapp 2,5 Prozent geht es nach oben auf 49,43 Euro. Im frühen Handel konnte das Papier sogar kurzzeitig wieder über die 50-Euro-Marke klettern. Beflügelt hat die Aktie grünes Licht aus der EU für Tafasitmab.Das Biotechunternehmen hat in der EU die bedingte Zulassung für sein Blutkrebsmedikament Tafasitamab (Minjuvi) in Kombination mit dem Mittel Lenalidomid bei einer speziellen Krebsproblematik erhalten. Die Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...