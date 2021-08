Blieskastel (ots) - Nach einer umfassenden Überarbeitung von Inhalt, Design und Benutzerfreundlichkeit ist die Corporate Website der MiP Pharma Unternehmensgruppe jetzt neu gestartet. Als Flaggschiff der Unternehmenskommunikation informiert der Online-Auftritt umfassend über die MiP Pharma sowie deren Produkte und Leistungen.Die neue Website setzt in ihrer Struktur auf Transparenz und Benutzerfreundlichkeit. Geführt durch ein klares Farbkonzept und ein schlüssiges Menü, finden Besucher auf www.mip-pharma.de umfassende Detail-Informationen nicht nur zum Produkt- und Service-Portfolio der Unternehmensgruppe, sondern auch zu Themenfeldern wie Leitbild und Verantwortung, Management, Vertrieb, Produktion oder internationale Aufstellung.Direkte E-Mail-Links ermöglichen die einfache und unmittelbare Kontaktaufnahme mit den zuständigen Ansprechpartnern für Kooperationswünsche, Vertriebsthemen, Pharmakovigilanz sowie für Initiativ-Bewerbungen auf den entsprechenden Themenseiten. Das sorgt für zielgerichtete Kommunikation und ermöglicht eine schnelle Bearbeitung.Zur Information über die Produkte und Services werden dem Besucher der Website umfassende Produktbeschreibungen angeboten, die über die jeweilige Gebrauchsinformation und für Fachkreise die jeweilige Fachinformation zum Download hinausgehen. Zusätzlich bieten verlinkte spezielle Produkt-Websites für wichtige Produkte vertiefende Informationen für Fachkreise - wie z.B. aktuelle Literatur, relevante Leitlinien oder Aufzeichnungen von MiP-Webinaren.Die neue Website ist zweisprachig angelegt. Alle Inhalte außerhalb des geschlossenen Fachkreise-Bereichs sind auch auf Englisch verfügbar. Ein bewusst sparsamer Gebrauch von Cookies und eine Mobilversion runden auf der Technikseite den Relaunch der MiP-Website ab.Dr. Friedrich Sernetz, CEO der MiP Pharma Unternehmensgruppe, zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis. "Bei der Neukonzeption der Website blieb buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Wir präsentieren uns jetzt in einem modernen Design mit unseren traditionellen Farben und einer zeitgemäßen Bildsprache. Die Website trägt nach außen, was uns als MiP Pharma ausmacht und was wir bieten: Kundenorientierung und Servicementalität sowie Lust auf Wachstum und Erfolg. Damit setzen wir ein starkes Signal für unseren Wachstumskurs - nach innen und nach außen."www.mip-pharma.deÜber die MiP Pharma UnternehmensgruppeDie MiP Pharma Unternehmensgruppe (MiP Pharma) produziert und vertreibt verschreibungspflichtige Generika, insbesondere auch Antibiotika, rezeptfreie Arzneimittel sowie Medizinprodukte. Hauptmärkte sind Deutschland und Polen sowie einige weitere osteuropäische Märkte. Vertriebliche Schwerpunkte liegen im Klinikgeschäft und in der Ansprache selektierter Facharztgruppen sowie insbesondere auch Zahnärzten. Zur MiP Pharma gehören zwei eigene Produktionsstandorte im Saarland/Deutschland. Mit über 250 Mitarbeitern und rund 400 Arzneimittelzulassungen erzielte MiP Pharma im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von insgesamt über 40 Millionen Euro. Seit November 2020 ist die zuvor familiengeführte MiP Pharma ein Portfoliounternehmen des Berliner Finanzinvestors capiton AG.Bei Verwendung des Pressefotos bitte "Quelle: MiP Pharma Unternehmensgruppe" angeben.Pressekontakt:MiP Pharma UnternehmensgruppeElisabeth PeerMarienplatz 10 - 12D-94081 FürstenzellTelefon: +49 (0) 8502 9184 - 340E-Mail: presse@mip-pharma.deOriginal-Content von: MiP Pharma Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158201/5004716