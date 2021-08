Lieber Börsianer, im Land am Hindukush haben zu verschiedenen Zeiten insgesamt 160.000 Soldaten der Bundeswehr in den letzten 20 Jahren Dienst getan. 59 von Ihnen sind dabei gefallen. Deutschland hat nach den USA und Großbritannien das größte Truppenkontingent in Afghanistan gestellt. Wir haben viel versucht und viel Geld für dieses Land ausgegeben. Nun ziehen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...