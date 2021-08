Die Ratingagentur S&P Global hat ihren Ausblick für die Kreditwürdigkeit von Sri Lanka gesenkt. Diese Einschätzung wurde von stabil auf negativ reduziert, wie die Bonitätswächter am Freitag mitteilten. Zwar wurde die Bonitätsnote auf CCC+ belassen, was Anleger in Staatsanleihen des Landes vor "substanziellen" Ausfallrisiken warnt.

