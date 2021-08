... produziert? Der Erfolg von Impfkampagnen hängt von internationalen Impfquoten ab. Daher ist es nur folgerichtig, dass BIONTECH Produktionsstandorte z.B. in Afrika in Betracht zieht. Gespräche mit afrikanischen Politikern wurden heute in Berlin geführt. Ergebnis: BIONTECH wird eventuell in Senegal und Ruanda nachhaltige Kapazitäten für die Produktion von Impfstoffen (auch gegen Tuberkulose u.a.) aufbauen. Ob das Vorhaben tatsächlich umsetzbar ist, will das Unternehmen zunächst prüfen.



Die BIONTECH-Aktie steht heute bei 314,30 € (+ 0,5 %), rund 21 % unter dem Allzeithoch 395,00 € vom 10. August.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

BIONTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de