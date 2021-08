Es ist unwahrscheinlich, dass Günther Jauch in "Wer wird Millionär" seinen Kandidaten je die Frage stellen würde: "Was ist ein Chonolith?" Der geologische Fachbegriff wäre wohl selbst für die Jauch-Quiz-Redaktion zu abseitig. Wer weiß schon sowas? Und wozu sollte das nützen? Der Erfolg von Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) könnte dieses "unnütze Wissen" in einem anderen Licht erscheinen lassen - zumindest bei Investoren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...