Der Datenklau bei T-Mobile US scheint aufgeklärt. Ein 21-Jähriger hat gegenüber dem Wall Street Journal die Verantwortung übernommen und beschrieben, wie leicht ihm der Hack gefallen war. Am 15. August hatte die US-Tochter der Deutschen Telekom bestätigt, wegen eines potenziellen Dateneinbruchs zu ermitteln. Dabei war die Rede von bis zu 100 Millionen Personendaten aus den Systemen von T-Mobile US. Wie sich später herausgestellt hatte, waren rund 54 Millionen Datensätze entwendet worden, die zu einem Teil Namen, Sozialversicherungsnummern und Geburtstage und zu einem anderen Teil...

