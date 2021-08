(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.08.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester, der TecDAX steigt. An der Wall Street zeigen sich Papiere von Tesla und Lucid im Plus. Der DAX zeigt sich kaum verändert bei 15.793 Punkten, gestützt von Vonovia, Delivery Hero und Linde. Auf der anderen Seite stehen Deutsche Bank, Fresenius Medical und Fresenius SE. Der MDAX notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...