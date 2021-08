Emika Games kehrt der Spieleentwicklung auf unbestimmte Zeit den Rücken zu. Schuld am Rückzug sind die Rückerstattungsrichtlinien von Steam. Das Spiel "Summer of 58" wurde im vergangenen Monat veröffentlicht und erhielt auf Steam nahezu durchweg positive Bewertungen. Die Gesamtbewertung fiel sogar "sehr positiv" aus. Fans loben vor allem die gute Atmosphäre des Spiels. Dennoch hatte Entwickler Emika Games mit einer enormen Anzahl von Rückläufern zu leben. Was war da los? Mehr zum Thema "Nicht ganz easy": Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...