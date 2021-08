DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: PharmaSGP Holding SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Veröffentlichung gemäß § 111c AktG PharmaSGP Holding SE: Aufstockung und Rückführung der von der Mehrheitsaktionärin bereitgestellten Darlehensfinanzierung Gräfelfing, 27. August 2021. Zur Finanzierung von Umsatzsteuerzahlungen im Zusammenhang mit dem Vollzug des im Juni 2021 bekanntgegebenen Erwerbs eines Produktportfolios von OTC-Marken von der GlaxoSmithKline Gruppe hat die PharmaSGP Holding SE mit Datum vom 26. August 2021 von der FUTRUE GmbH ein weiteres Gesellschafterdarlehen aufgenommen. Die FUTRUE GmbH ist mehrheitlich an der PharmaSGP Holding SE beteiligt und steht ihrerseits im alleinigen Anteilsbesitz des Aufsichtsratsvorsitzenden der PharmaSGP Holding SE, so dass es sich bei der Darlehensfinanzierung um ein nach § 111c AktG veröffentlichungspflichtiges Geschäft der Gesellschaft mit einer nahestehenden Person handelt. Das neu aufgenommene Gesellschafterdarlehen ist unbesichert und hat ein Volumen von EUR 12 Mio. Der Darlehenszins wird anhand einer noch durchzuführenden Benchmark-Analyse für den anwendbaren marktüblichen Zins festgelegt. Das Darlehen hat eine Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2021 und verlängert sich anschließend automatisch jeweils um weitere drei Monate bis längstens 31. Dezember 2022, sofern es nicht vom Darlehensgeber vor Verlängerung gekündigt wird. Die Gesellschaft wird das Darlehen jedoch noch vor Jahresende zurückführen, sobald die Umsatzsteuerzahlungen, zu deren Finanzierung das Darlehen aufgenommen wurde, der Gesellschaft vom Finanzamt rückerstattet werden. Die FUTRUE GmbH hatte der Gesellschaft im Juni 2021 bereits ein Gesellschafterdarlehen im Betrag von EUR 85 Mio. zur Finanzierung des Erwerbs des oben genannten Produktportfolios gewährt. Dieses Gesellschafterdarlehen wird die Gesellschaft durch eine Bankenfinanzierung refinanzieren und in der Woche vom 30. August 2021 vollständig zurückführen.

