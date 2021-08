DJ Sparkassen beschließen Weiterentwicklung von Sicherungssystem

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) hat nach Angaben des Verbandes einstimmig einen Beschluss zur Weiterentwicklung des gemeinsamen Sicherungssystems gefasst. "Wir haben gemeinsam die Weichenstellungen dafür getroffen, die Institutssicherung auch für die Zukunft als leistungsstarke und für unsere Kundinnen und Kunden vorteilhafte Absicherung ihrer Geschäftsbeziehungen zu stärken", sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis.

Mit ihrer Entscheidung komme die Gruppe entsprechenden Feststellungen der Aufsichtsbehörden nach, die das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe überprüft hatten. Es sei gemeinsam gelungen, Lösungen zu finden, die das Sicherungssystem unter anderem noch effizienter machten. Kern der Einigung ist nach Angaben des DSGV ein zusätzlicher Sicherungsfonds, der von den Instituten ab 2025 zu befüllen ist und zusätzlich zu den bestehenden Sicherungsmitteln zur Verfügung stehen soll.

Damit solle ermöglicht werden, "im Falle einer Krise noch schneller handlungsfähig zu sein". Am dezentral und regional verantworteten Fonds-Aufbau und dem Risikomonitoring in Verantwortung der Sparkassen ändere sich auch in Zukunft nichts. "Die regionale Verantwortung ist ein Kernbestandteil unseres Geschäftsmodells. Das bleibt erhalten", betonte der DSGV-Präsident. Die Ergebnisse würden nun im nächsten Schritt den Aufsichtsbehörden vorgelegt. "Wir sind optimistisch, die Gespräche mit der EZB bald abschließen zu können", sagte Schleweis.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2021 08:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.