Mittlerweile zehn Jahren steht Tim Cook an der Spitze von Apple - neben dem Wachstumskurs gab und gibt es auch immer wieder Hürden. Es ist ein Paukenschlag, als Apple-Gründer Steve Jobs im August 2011 seinen endgültigen Rücktritt bekannt gibt. "Ich habe immer gesagt, dass wenn jemals der Tag kommen sollte, an dem ich nicht länger meine Aufgaben und Erwartungen als CEO von Apple erfüllen kann, ich der erste wäre, der euch das wissen lässt. Leider ist dieser Tag gekommen", so Jobs in einem Schreiben an den Aufsichtsrat, das ...

