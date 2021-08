DJ MÄRKTE USA/Gut behaupteter Start - Wall Street im Wartemodus

NEW YORK (Dow Jones)--Mit kleinen Gewinnen ist die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index steigt kurz nach der Eröffnung um 0,2 Prozent auf 35.287 Punkte. Auch der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen in ähnlicher Größenordnung zu. Den mutmaßlich entscheidenden Impuls für den weiteren Tagesverlauf dürfte die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole um 16.00 Uhr MESZ liefern.

Zuletzt hat sich bei die Erwartung durchgesetzt, dass er wohl trotz der derzeit erhöhten Inflation noch keinen Start für die Reduzierung der monatlichen Wertpapierkäufe (Tapering) nennen wird. Ökonomen erwarten dies eher auf der nächsten Notenbanksitzung im September oder auch im Oktober, unter anderem wegen der weiter grassierenden Pandemie und deren mögliche Bremswirkungen auf die Konjunktur.

Die US-Wirtschaft ist nach Ansicht von Raphael Bostic, Präsident der Atlanta-Fed, "sehr nahe dran" an den wesentlichen Fortschritten, die erforderlich sind, um mit der Reduzierung des Kaufprogramms zu beginnen, aber "vieles hängt davon ab, was in den nächsten Monaten passiert". In einem Interview auf CNBC sagte Bostic, er konzentriere sich auf die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn der Beschäftigungszuwachs in dem Tempo anhalte, wie er im Frühsommer zu beobachten war, dann seien die Voraussetzungen für substanzielle Fortschritte erfüllt.

Die vorbörslich veröffentlichten Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben für Juli fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgt noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für August in zweiter Lesung.

Dollar wenig verändert vor Powell-Rede

Der Dollar tritt vor der Powell-Rede auf der Stelle. Der Greenback dürfte auch dann gut unterstützt bleiben, wenn der US-Notenbankchef keine Details zur geplanten Rückführung der Anleihekäufe durch die Fed nennen sollte, prognostiziert Derek Halpenny, Leiter des Bereichs Research for Global Markets EMEA bei MUFG. Dollar und Anleiherenditen dürften schon allein durch die Bestätigung gestützt werden, dass entsprechende Pläne existierten.

Am Anleihemarkt gibt es vor der Powell-Rede nur wenig Bewegung. Auch der Goldpreis notiert weiter um die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze.

Für die Ölpreise geht es nach oben. Grund seien Sorgen vor Versorgungsunterbrechungen, weil die Energieunternehmen damit begännen, die Produktion im Golf von Mexiko im Vorfeld eines möglichen Hurrikans herunterzufahren, der für das Wochenende vorhergesagt wird.

Dell und HP nach Zahlen schwach

Bei den Einzelwerten reduziert sich die Dell-Aktie um 0,4 Prozent, obwohl das Unternehmen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Auch der Ausblick wurde als optimistisch bezeichnet. Allerdings kann der Computerhersteller die hohe Nachfrage nicht befriedigen.

Ähnlich beim Druckerhersteller HP (-4,5%) aus. Wegen des knappen Chip-Angebots verfehlte der Umsatz im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen, während der Gewinn überzeugte.

Bei VMWare (-7,1%) enttäuschte das Wachstum des Cloud-Geschäfts. VMWare befindet sich derzeit noch mehrheitlich im Besitz von Dell, die die Tochter aber abspalten will. Dies soll über die Verteilung der VMWare-Aktien an die Dell-Aktionäre geschehen.

Für die Peloton-Aktie geht es um 7,4 Prozent nach unten. Der Hersteller von Fitnessgeräten rechnet mit einem schwächeren Wachstum im kommenden Jahr.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.286,65 +0,2% 73,53 +15,3% S&P-500 4.482,89 +0,3% 12,89 +19,4% Nasdaq-Comp. 14.987,53 +0,3% 41,72 +16,3% Nasdaq-100 15.328,86 +0,3% 50,34 +18,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,23 0,0 0,23 11,7 5 Jahre 0,85 0,2 0,85 48,7 7 Jahre 1,14 1,2 1,13 49,2 10 Jahre 1,34 -1,1 1,36 42,7 30 Jahre 1,93 -1,7 1,95 28,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1741 -0,1% 1,1764 1,1760 -3,9% EUR/JPY 129,44 +0,1% 129,37 129,37 +2,7% EUR/CHF 1,0793 +0,0% 1,0781 1,0791 -0,2% EUR/GBP 0,8566 -0,2% 0,8587 0,8571 -4,1% USD/JPY 110,24 +0,2% 109,98 110,01 +6,7% GBP/USD 1,3707 +0,1% 1,3700 1,3721 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4828 -0,0% 6,4813 6,4796 -0,3% Bitcoin BTC/USD 47.257,76 -0,0% 47.085,51 46.944,51 +62,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,80 67,42 +2,0% 1,38 +43,3% Brent/ICE 72,26 71,07 +1,7% 1,19 +41,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.789,85 1.792,43 -0,1% -2,58 -5,7% Silber (Spot) 23,45 23,58 -0,5% -0,13 -11,2% Platin (Spot) 993,35 982,85 +1,1% +10,50 -7,2% Kupfer-Future 4,28 4,25 +0,7% +0,03 +21,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2021 09:45 ET (13:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.