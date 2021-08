Im frühen Geschäft steht der Dow Jones 0,33 Prozent höher bei 35 328,95 Punkten.New York - Kurz vor der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell macht sich am Freitag an der Wall Street wieder vorsichtiger Optimismus breit. Nach seine Schwäche am Vortag startete der Dow Jones Industrial freundlich in den letzten Handelstag der laufenden Woche. Im frühen Geschäft stand er zum Auftakt der Konferenz von Jackson Hole 0,33 Prozent höher bei 35 328,95 Punkten. Damit steuert der New...

