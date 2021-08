Das der Markt in dieser Woche eher seitlich laufen würde, haben Sie als treuer Aktienlust.tv Zuschauer, von uns schon am Montag erfahren. Der Grund ein ganz einfacher, seit Mittwoch tagt in Jackson Hole/ Wyoming das große Notenbanktreffen.

Wenn auch nur virtuell, warten die Börsen auf die Pressekonferenz am heutigen Freitagnachmittag, mit FED Chef Jerome Powell. Will man doch hier heraushören, wie es um den weiteren geldpolitischen Kurs der USA bestellt ist und wie der langsame Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm, dem "Tappering" vollzogen werden soll. Zudem, was passiert mit den historisch niedrigen Zinsen und bleibt es dabei, das die Geldpolitik der USA sich weiter an die Erholung des Arbeitsmarktes koppelt?

Das sind die Fragen, die sich die Börsianer aktuell stellen und auf die sie eine Antwort von FED Chef Powell erwarten.

Von Unternehmensseite aus, fragt man sich gerade was da beim Handelshaus Lang & Schwarz los ist? Verschiebung der Hauptversammlung und Gewinnwarnung, was sind die Gründe?

Wieso hat die deutsche Banktochter "DWS" Ärger mit der US Börsenaufsicht SEC und lohnt sich hier aktuell ein Einstieg?

Vom Krisengewinner zum Looser?! Was ist los bei PELOTON, können Spinning Bikes und Laufräder die sportliche Kundschaft nicht mehr überzeugen?

Diese und andere Fragen klären Nicole Straub und Mick Knauff im heutigen Freitagspodcast von aktienlust.tv.