FRANKFURT (dpa-AFX) - Beruhigende Signale zur US-Geldpolitik haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag gestützt. Die wichtigsten Indizes verzeichneten damit zum Wochenschluss Gewinne.

Der Dax legte um 0,37 Prozent auf 15 851,75 Punkte zu. Im Wochenverlauf bedeutet dies ein Plus von 0,28 Prozent. Das Rekordhoch von Mitte August bei gut 16 030 Zählern bleibt in Reichweite. Der MDax stieg am Freitag um 0,48 Prozent auf 36 127,19 Punkte.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, stellte zwar eine Reduzierung der konjunkturstützenden Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht. "Es könnte angemessen sein, in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen", sagte der Fed-Chef im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jackson Hole. Der Arbeitsmarkt habe "deutliche Fortschritte" gemacht. Ein Beginn der Rückführung des Anleihekaufprogramms aber sei kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung, stellt Powell klar. Höhere Zinsen würden Anleihen im Verglich zu Aktien attraktiver erscheinen lassen./la/he

