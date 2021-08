Heute läuft an der Wall Street ein Mega-Hype in der eher unbekannten Aktie der Firma "Support.com" (US-Börsenkürzel SPRT). Das Unternehmen hilft kommerziellen Kunden dabei ihren Kundensupport zu managen. Aktuell hat die Aktie an der Nasdaq einen Wert von 1,01 Milliarden Dollar. Fundamentaldaten interessieren in diesem Augenblick offenbar gar nicht, dafür aber die Shortquote in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...