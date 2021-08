DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Bank Holiday" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.190,98 +0,51% +17,97% Stoxx50 3.625,98 +0,39% +16,65% DAX 15.851,75 +0,37% +15,55% FTSE 7.148,01 +0,32% +10,28% CAC 6.681,92 +0,24% +20,36% DJIA 35.447,16 +0,66% +15,82% S&P-500 4.507,15 +0,83% +20,00% Nasdaq-Comp. 15.108,75 +1,09% +17,23% Nasdaq-100 15.412,53 +0,88% +19,59% Nikkei-225 27.641,14 -0,36% +0,72% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 175,9 +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,87 67,42 +2,2% 1,45 +43,5% Brent/ICE 72,54 71,07 +2,1% 1,47 +42,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,99 1.792,43 +1,3% +22,56 -4,4% Silber (Spot) 24,01 23,58 +1,8% +0,43 -9,0% Platin (Spot) 1.014,65 982,85 +3,2% +31,80 -5,2% Kupfer-Future 4,32 4,25 +1,7% +0,07 +22,4%

Den Ölpreisen verleihen die taubenhaften Powell-Aussagen Rückenwind, weil sie Bedenken vor nachfragedeämpfenden geldpolitischen Maßnahmen dämpfen. Preistreibend wirkt laut Teilnehmern aber auch, dass Ölförderer damit begännen, die Produktion im Golf von Mexiko wegen eines möglichen Hurrikans herunterzufahren.

FINANZMARKT USA

Positiv kommt das Taper-Signal von US-Notenbankchef Jerome Powell am US-Aktienmarkt an. In der mit Spannung erwarteten Rede beim virtuellen Notenbankertreffen in Jackson Hole bestätigte Powell zwar sich abzeichnende Pläne, dass das Tapering, also das Zurückfahren der Anleihekäufe von derzeit 120 Milliarden Dollar monatlich, noch in diesem Jahr beginnen könnte; er merkte aber auch an, dass der Start womöglich noch Monate auf sich warten lassen werde und dass die Pandemie eine Gefahr für den Aufschwung bleibe. Insgesamt werden die Aussagen als leicht taubenhaft interpretiert, abzulesen an der freundlichen Tendenz am Aktienmarkt zur Mittagszeit nach einem lediglich gut behaupteten Start. S&P-500 und die Nasdaq-Indizes markierten neue Rekordhochs. Am Aktienmarkt liegen Aktien aus dem Energiesektor mit den steigenden Ölpreisen an der Spitze, der S&P-500-Branchenindex liegt 3 Prozent im Plus. Bei den Einzelwerten verbilligen sich Dell um 4,6 Prozent, obwohl das Unternehmen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen übertraf. Allerdings kann der Computerhersteller die hohe Nachfrage nicht befriedigen. Hinzu kommt, dass bei VMWare (-8,8%) das Wachstum des Cloud-Geschäfts enttäuscht. VMWare befindet sich derzeit noch mehrheitlich im Besitz von Dell, die die Tochter aber abspalten will. Ähnliche Probleme wie Dell hat der Druckerhersteller HP (-2,5%). Wegen des knappen Chip-Angebots verfehlte der Umsatz im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen, während der Gewinn überzeugte.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit leichten Gewinnen haben Europas Börsen am Freitag den Handel beendet. Die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole erwies sich unter dem Strich taubenhafter als befürchtet. Powell ging zwar auf das Thema Inflation ein, bezeichnete sie aber weiter als "temporär" und teils durch Lieferkettenprobleme begründet. Zwar habe er den möglichen Beginn von Tapering zum Jahresende angekündigt, dies aber von Faktoren abhängig gemacht: einer stark laufenden Wirtschaft und Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt. "Dazu hat er die Entkoppelung von Tapering und Zinsen betont", sagte ein Händler, der dies als das wichtigste Signal in der Rede sah: "Nur vom einem Rückfahren der Anleihekäufe muss der Markt noch lange nicht auf bevorstehende Zinserhöhungen schließen". Dies gebe den Märkten Sicherheit, selbst den Beginn des Taperings locker wegstecken zu können. Nach dem Kursrutsch vom Vortag gaben DWS 0,9 Prozent ab. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" belassen. Der Vermögensverwalter betonte, man stehe zum Jahresbericht. Unter Druck standen die Aktien von Just Eat Takeaway (-7,5%) in London. Das Geschäft des Lieferdienstes läuft rund, jedoch belastet hier der wahrscheinliche Rauswurf aus dem FTSE-100-Index. Im DAX waren Infineon mit den Technologie-Werten 1,9 Prozent vorn.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:14 Uhr % YTD EUR/USD 1,1797 +0,4% 1,1764 1,1760 -3,4% EUR/JPY 129,56 +0,1% 129,37 129,37 +2,8% EUR/CHF 1,0753 -0,3% 1,0781 1,0791 -0,5% EUR/GBP 0,8565 -0,2% 0,8587 0,8571 -4,1% USD/JPY 109,84 -0,2% 109,98 110,01 +6,3% GBP/USD 1,3772 +0,5% 1,3700 1,3721 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,4612 -0,3% 6,4813 6,4796 -0,6% Bitcoin BTC/USD 48.204,51 +2,0% 47.085,51 46.944,51 +65,9%

Eine starke Reaktion auf die Powell-Aussagen zeigt der US-Dollar. Der Dollar-Index liegt 0,3 Prozent im Minus. Dazu trägt bei, dass Powell die Entkoppelung von Tapering und Zinsen betont habe. Niedrigen Anleihekäufen müssen also nicht zwangsläufig bald auch steigende Zinsen folgen, die für den Dollar sprechen würden. Entsprechend geben die Renditen am Anleihemarkt nach. Davon und vom schwächeren Dollar profitiert wiederum das Gold.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zum Wochenausklang haben sich die Börsen in Ostasien und Australien meist mehr oder weniger seitwärts bewegt. Der Terroranschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul vom Vortag, steigende Corona-Fallzahlen und "falkenhafte" Äußerungen einiger US-Notenbanker verunsicherten die Anleger. Diese blickten umso gespannter dem Auftritt des Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole an diesem Freitag entgegen. Die Investoren hoffen, aus seiner Rede Erkenntnisse darüber gewinnen zu können, wann die Fed mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen wird. Unterdessen hat die chinesische Notenbank (PBoC) am Freitag über ein sogenanntes Reverse-Repo-Geschäft 50 Milliarden Yuan (umgerechnet 6,6 Milliarden Euro) in das Bankensystem des Landes gepumpt. Es handelt sich um die größte Geldspritze seit Februar. In Schanghai schloss der Composite-Index 0,6 Prozent höher.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Baader Bank legt Bezugspreis für Wahldividende auf 7,25 Euro fest

Die Baader Bank hat den Bezugspreis für die angekündigte Wahldividende mit 7,25 Euro je Aktie festgelegt. Somit berechtigen 29 Bezugsrechte zum Bezug von einer neuen Aktie, wie das Geldhaus mitteilte.

T-Mobile setzt nach Datendiebstahl auf Mandiant und KPMG

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat nach dem Datendiebstahl aus der Benutzerdatenbank des Mobilfunkunternehmens langfristige Partnerschaften mit der Cybersicherheitsfirma Mandiant und der Beratungsfirma KPMG geschlossen. Das sagte CEO Mike Sievert.

SdK geht gegen Volkswagen-HV-Beschlüsse zu Vergleich mit Winterkorn vor

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) geht juristisch gegen den von den Volkswagen-Aktionären geschlossenen Vergleich im Diesel-Skandal mit dem früheren CEO Martin Winterkorn und Ex-Audi-Chef Rupert Stadler vor. SdK hat laut Mitteilung gegen die entsprechenden Hauptversammlungsbeschlüsse Nichtigkeits- bzw. Anfechtungsklage beim Landgericht Hannover erhoben.

PVA Tepla erhält Auftrag für 95 Mio EUR von der Siltronic AG

Die PVA Tepla AG hat von der Siltronic AG einen Auftrag für die Lieferung von Kristallzuchtanlagen zur Herstellung von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie in Höhe von 95 Millionen Euro erhalten.

EDF plant Erwerb von GEs Atomgeschäft - Zeitung

Der französische Energieversorger Electricite de France SA will einem Zeitungsbericht zufolge das Atomgeschäft von General Electric übernehmen. Wie die französische Finanzzeitung La Tribune mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, könnte ein Angebot unmittelbar erfolgen.

Apple-Chef Tim Cook erhält Bonus im Wert von 750 Millionen Dollar

Apple-Chef Tim Cook hat zu seinem zehnjährigen Jubiläum an der Spitze des US-Technologieriesen einen Bonus im Wert von rund 750 Millionen Dollar bekommen. Der 60-Jährige erhielt mehr als fünf Millionen Apple-Aktien und verkaufte diese für 751 Millionen Dollar (rund 638 Millionen Euro), wie aus einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokument hervorgeht.

China lässt sich Zeit mit Zulassung von Biontech-Impfstoff - Kreise

Die chinesische Regierung verzögert die Zulassung des ersten ausländischen Covid-19-Impfstoffs im Reich der Mitte offenbar aus Sorge, dass dieser das Vertrauen in chinesische Impfstoffe untergraben könnte. Die chinesischen Gesundheitsbehörden befürchten, wie mit den Beratungen vertraute Personen berichten, dass eine Zulassung des Biontech-Mittels die Pläne des Landes durchkreuzen könnte, mit den einheimischen Impfstoffen das ehrgeizige Impfziel bis Ende des Jahres zu erreichen.

