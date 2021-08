DJ Merkel: Impfstoff muss jetzt schnell zu den Menschen in Afrika

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für eine möglichst schnelle Versorgung Afrikas mit Impfstoffen gegen das Coronavirus stark gemacht und zugleich bei der Konferenz zum "Compact with Africa" in Berlin die Wirtschaft zu Investitionen auf dem Kontinent aufgerufen. "Die Verfügbarkeit von Impfstoffen, aber auch die Produktion von Impfstoffen hängt ganz ursächlich mit dem wirtschaftlichen Wohl des afrikanischen Kontinents zusammen", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen.

Dass in Afrika nur 2 Prozent der Bevölkerung geimpft seien, nannte sie "eine dramatische Ungerechtigkeit, die wir schnell überwinden müssen". Es werde möglich sein, in afrikanischen Ländern zu produzieren. "Aber jetzt muss der Impfstoff schnell zu den Menschen in Afrika", forderte Merkel. Deutschland werde dieses Jahr im Rahmen der Covax-Impfinitiative 70 Millionen Dosen geben, kündigte sie an. "Die privaten Investitionen nehmen wir in besonderer Weise in den Blick, genauso wie Reformen Ihrer Länder", sagte die Kanzlerin zudem bei der Konferenz, zu der viele afrikanische Regierungschefs nach Berlin angereist und andere Teilnehmer per Video zugeschaltet waren.

"Wir wissen, dass Sie alle gerade auf dem afrikanischen Kontinent sehr hart dadurch getroffen sind, dass Sie die Pandemie noch ganz anders erleben", erklärte Merkel. Sie forderte, "dass wir jetzt alles tun müssen, um die Versorgung Afrikas mit Impfstoffen zu ermöglichen und um eine möglichst schnelle Produktion von Medizingütern und Impfstoffen auf dem afrikanischen Kontinent möglich zu machen". Man mache sich weiterhin Gedanken darüber, wie man im Rahmen des Compacts noch bestehende Handels- und Investitionshürden weiter senken könne.

Merkel hofft auf frischen Wind für Investitionen

"Afrika verfügt über so viele Marktpotenziale, die es aber auch besser zu nutzen gilt", hob die Kanzlerin hervor. Zudem betonte sie die Bedeutung der Infrastrukturinitiative der sieben führenden Industrieländer (G7), von der sie sich "frischen Wind für neue Investitionen auch in afrikanischen Ländern" erwartete. "Besonderes Augenmerk gilt Investitionen in erneuerbare Energien. Ihr Ausbau ist von enormer Bedeutung dafür, dass wir unsere globalen Klimaziele auch wirklich erreichen können", sagte sie. Außerdem habe mit dem Start der Afrikanischen Kontinentalen Freihandelszone auch die Diskussion über ein EU-Afrika-Abkommen an Fahrt gewonnen.

Der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Felix Tshisekedi Tshilomb, forderte bei der Pressekonferenz ebenso wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa einen höheren Anteil an Sonderziehungsrechten (SZR) des Internationalen Währungsfonds (IWF) für afrikanische Länder, für die bisher 33 Milliarden Dollar vorgesehen seien. "Wir möchten gern bis zu 100 Milliarden", erklärte Ramaphosa. Als Weg schlug er vor, dass höher entwickelte Länder ihre SZR weiterreichten. Zudem machte sich Ramaphosa für eine temporäre Aufhebung des Patentschutzes für Vakzine gegen das Coronavirus stark. "Wir brauchen Fairness", sagte er. "Es geht hier um eine Frage von Leben und Tod."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderte unterdessen, die Partnerschaft mit Afrika zu vertiefen, um deutsche Investitionen zu stärken und Wohlstand zu schaffen. "Afrika bleibt trotz der Corona-Pandemie ein wichtiger Markt für die deutsche Wirtschaft, der viele Chancen bietet", betonte er in einer Mitteilung. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass politische Absichtserklärungen für Verwaltungspartnerschaften mit Ghana und Äthiopien unterzeichnet würden. "Hiermit verbessern wir konkret die Rahmenbedingungen deutscher Unternehmen vor Ort in den genannten Ländern", erklärte Altmaier.

Zinsabsicherungen für großvolumige Exporte und Exportkreditgarantien seien aktuell für 51 der 54 afrikanischen Länder möglich. Die Verbesserungen für Mitgliedsländer des Compact with Africa beträfen einen abgesenkten Selbstbehalt und teilweisen Verzicht auf die Antragsgebühr bei Exportkreditgarantien und Investitionsgarantien. Der Compact with Africa ist eine Initiative der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) und Weltbank und IWF mit Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien. Die Tagung in Berlin war die vierte Konferenz der von Merkel angestoßenen Initiative.

