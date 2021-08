NEW YORK (dpa-AFX) - Der zu Walt Disney zählende Sportsender ESPN hat am Freitag bei den Aktien des Medienkonzerns für Rückenwind gesorgt. Sie bauten ihr Plus auf zuletzt etwa zwei Prozent aus, nachdem es in einem Bericht des "Wall Street Journal" hieß, man spreche mit Wettanbietern über eine Markenlizenz.

Davon mitbeflügelt wurden auch die Papiere der beiden namentlich erwähnten Glücksspiel-Konzerne Caesars Entertainment sowie Draftkings . Deren Aktien rückten in New York um 4,6 respektive 3,6 Prozent vor. Dem Bericht zufolge verspreche sich ESPN durch solch einen Deal einen Geldsegen mit einer Summe von drei Milliarden US-Dollar, die über mehrere Jahre fließen könnte./tih/he