von Jörg Billina, Euro am Sonntag Lateinamerika ist von Corona schwer getroffen: Über 40 Millionen Menschen waren im Juli infiziert. Das Impftempo ist langsam, in Mexiko sind 19 Prozent, in Argentinien gerade mal 15 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Das unzulängliche Gesundheitskrisenmanagement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...