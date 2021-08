Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: In einem Reserch Report meinen die Analysten zu voestalpine: "In unserer neuen Unternehmensanalyse zur voestalpine stufen wir unsere Empfehlung von Akkumulieren auf Halten zurück mit höherem Kursziel von EUR 40,0/Aktie (zuvor: EUR 36,5/Aktie). Wir denken, dass die aktuellen Stahlpreisniveaus nahe den Höchstständen auf längere Sicht nicht aufrecht zu erhalten sind und rechnen mit Rückgängen. Auch bewertungstechnisch notiert die voestalpine-Aktie mit deutlichen Aufschlägen zu ihren Peers, sodass wir unsere Empfehlung auf aktuellen Kursniveaus auf Halten zurückgenommen ...

