Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Mit einem Wochenplus von 1,2% landete der ATX fast punktgenau auf der 3.600-Punkte-Marke. Besonders Schwergewicht OMV sorgte dank steigenden Ölpreisen für Unterstützung. International standen die Tourismusbranche und Öl- und Gaswerte an der Spitze der Kauflisten, was neben der OMV auch eine SBO sowie die Tourismuswerte DO&CO und Flughafen Wien freute. Diese Woche fokussierte sich die Berichtssaison in Österreich auf die Bau- und Immobilienbranche, die durchgängig mit starken Ergebnissen aufwartete. Die Bestandshalter CA Immo und S Immo verbuchten infolge ihres hohen Deutschland-Anteils am Portfolio zum Halbjahr hohe Aufwertungsgewinne, welche die weitere Renditeeinengung für Prime Immobilien widerspiegeln. Die CA Immo bestätigte ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...