Die wichtigsten Punkte Um seine massiven Schulden abzubauen, verkauft AT&T DIRECTV und spaltet WarnerMedia in einer Fusion mit Discovery Communications ab. Obwohl die Dividende wahrscheinlich unter Druck geraten wird, versucht AT&T, diesen Verlust auszugleichen, indem es den Wert der neuen Warner-Bros.-Discovery-Aktien erhöht. Investoren, die automatisch Aktien des neuen Spin-offs verkaufen, könnten langfristige Gewinne verpassen. AT&T (WKN: A0HL9Z) spaltet sich in drei Unternehmen auf, was einen ...

