Die Analysten von Raiffeisen Reserch ändern ihre Empfehlung für Frequentis von "Kauf" auf "Halten", das Kursziel liegt bei 28,0 Euro, "basierend auf der kürzlich abgeschlossenen Übernahme und höheren pandemiebedingten Kosteneinsparungen", wie die Analysten argumentieren. Frequentis habe sich nach dem letztjährigen Verlust infolge der Commerzialbank-Pleite äußerst gut erholt. Der Kommunikationsspezialist verzeichnete robuste Umsätze, schloss die bisher größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte ab und schlug dank niedrigerer Ausgaben, insbesondere in den Bereichen Reisen und Marketing die Konsensprognosen für den Gewinn in zwei aufeinanderfolgenden Halbjahren. Jedoch stellt sich laut Analysten ...

