von Andreas Hohnadel, €uro am SonntagChina jedoch sehen sie aufgrund der jüngsten Regulierungsattacken etwas kritischer. Natürlich spielt das Land in der Region eine dominierende Rolle. Auch in den entsprechenden ETFs oder Fonds sind Firmen aus dem Reich der Mitte in aller Regel gut vertreten. Doch das Risiko lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...