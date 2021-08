DJ EANS-News: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG /

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Fusion/Übernahme/Beteiligung Graz - Entsprechend der am 27.04.2021 gefassten Beschlüsse der jeweiligen Gremien der Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft und der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG wurde am 28.08.2021 die Verschmelzung der Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft als übertragende Gesellschaft auf die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG als übernehmende Gesellschaft (und deren vorherige Alleineigentümerin) nach entsprechender Bewilligung durch die zuständige Aufsichtsbehörde in das Firmenbuch eingetragen. Aufgrund dieser Eintragung in das Firmenbuch ist die Verschmelzung nunmehr rechtlich wirksam. Es sind daher sämtliche Rechte und Pflichten (so insbesondere sämtliche Vertragsverhältnisse) der Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Raiffeisen- Landesbank Steiermark AG übergegangen. Die Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft ist mit diesem Zeitpunkt erloschen. Rückfragehinweis: Für nähere Informationen steht Ihnen Johannes Derler, Unternehmenssprecher der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG unter johannes.derler@rlbstmk.at, Tel.: 0316 4002-2002 zur Verfügung. Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

