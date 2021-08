Steinhoff (WKN: A14XB9)-Aktien sind in den vergangenen zwölf Monaten bereits um mehr als 191 % gestiegen (27.08.2021). Der Konzern hat viele Unternehmensteile verkauft und die verbleibenden Geschäfte legen wieder zu. Dennoch hängt Steinhoffs Schicksal weiterhin am Willen der Gläubiger. Sie müssen am 03. und 06.09.2021 über die weitere Zukunft des Konzerns entscheiden. Verzichten sie auf einen Großteil ihres Investments und gehen auf die Angebote ein, könnte Steinhoff seine enorme Schuldenlast abstreifen. ...

