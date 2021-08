KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Bundeswehr/Wahlkampf:

"Die Bundeswehr hat nicht genug Hubschrauber. Sie muss zur Ausbildung ihrer Piloten sogar welche vom ADAC mieten. Auch der Streit um Anschaffung und Bewaffnung von Drohnen zeigt beispielhaft, woran es hapert: Die Politiker regen sich auf, aber es passiert nichts. Die CDU will bewaffnete Drohnen. Die SPD nicht, ehe eine "umfassende Debatte und die sorgfältige Würdigung aller Aspekte" stattgefunden hat. Die zieht sich aber hin. Da klingt es wie Hohn, was die Sozialdemokraten in ihrem Wahlprogramm schreiben: "Unsere Soldaten und Soldatinnen können sich auf uns verlassen."/yyzz/DP/he