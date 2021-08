DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO führt Aktiensplit im Verhältnis 1-zu-4 durch



30.08.2021 / 07:00

Unternehmensnachrichten / Frankfurt am Main, 30. August 2021 flatexDEGIRO führt Aktiensplit im Verhältnis 1-zu-4 durch - Alle flatexDEGIRO-Aktionäre erhalten für jede Aktie, die sie zum Geschäftsschluss am

1. September 2021 in ihrem Bestand haben, drei zusätzliche Aktien - Erhöhung der Anzahl der ausstehenden Aktien auf 109.704.548 - Die Aktien werden ab dem 2. September 2021 auf splitbereinigter Basis gehandelt Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas führender und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatkunden, wird einen Aktiensplit im Verhältnis 1-zu-4 durchführen. Damit soll die Liquidität der Aktie weiter erhöht und der Aktienbesitz für Anleger, insbesondere im Privatkundenbereich, noch leichter zugänglich gemacht werden. Alle flatexDEGIRO-Aktionär erhalten für eine Aktie, die sie zum Geschäftsschluss am 1. September 2021 in ihrem Bestand haben, drei zusätzliche Aktien. Die Aktien werden ab dem 2. September 2021 auf splitbereinigter Basis gehandelt. Der Preis der flatexDEGIRO-Aktie wird entsprechend durch vier geteilt, ohne den Wert des gesamten Aktienkapitals zu beeinflussen oder den Aktienbesitz zu verwässern. "flatexDEGIRO hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zum Kapitalmarkt für Privatanleger vollständig zu vereinfachen und es jedem zu ermöglichen, seine finanzielle Zukunft auf smarte und verantwortungsvolle Weise selbst in die Hand zu nehmen. Aufgrund unseres operativen und finanziellen Erfolgs ist unser Aktienkurs in den letzten zwei Jahren um mehr als 200 Prozent gestiegen. Der Aktiensplit ermöglicht es damit Privatanlegern noch mehr, direkt an unserer langfristigen Wachstumsagenda zu partizipieren.", erklärt Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO, den Grund für den Aktiensplit. Muhamad Chahrour, CFO der flatexDEGIRO AG und CEO von DEGIRO ergänzt: "Als führender europäischer Online-Broker für Privatkunden ist es auch unsere Aufgabe, den Zugang zu den Kapitalmärkten zu erleichtern. Mit dem Aktiensplit wird sich der Kurs unserer Aktie optisch vierteln, während sich die Anzahl der Aktien vervierfacht. Ein niedrigerer Aktienkurs ermöglicht es mehr Anlegern, die Aktie zu handeln und die Liquidität weiter zu erhöhen, was positiv für die angestrebte Aufnahme von flatexDEGIRO in den MDAX ist." Kontakt: Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation

flatexDEGIRO AG

Rotfeder-Ring 7

D-60327 Frankfurt am Main

achim.schreck@flatexdegiro.com

Tel.. +49 (0) 69 450001 0

Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr. Mit mehr als 1,25 Millionen Kunden und 75 Millionen Wertpapiertransaktionen in 2020 ist flatexDEGIRO der größte Online-Broker für Privatkunden in Europa. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe bestens für weiteres Wachstum positioniert. Innerhalb der nächsten fünf Jahre strebt flatexDEGIRO an, seine Kundenbasis auf 7-8 Millionen Kunden auszuweiten und jährlich mindestens 250-350 Millionen Transaktionen abzuwickeln - selbst in Jahren mit geringer Volatilität.

