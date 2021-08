Erst einmal nehmen, was kommt? Das ist weder notwendig noch sinnvoll. Ohne Tricks, aber mit einer klaren Linie gewinnt ihr eure Wunschkunden. Es sei denn, es passt nicht. Was dann aber auch okay ist. Nette Menschen, faire Bezahlung, vernünftige Deadlines, Gestaltungsfreiheit, starke Projekte, Kooperation und kluges Feedback: Irgendwie so gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Traumkundschaft. Wer "Wunschkunden gewinnen" recherchiert, der kann einiges über geschickte Werbetexte lesen, Zielgruppendefinition, Authentizität und Vertrauen, Markenbildung, Pricing. Zweifellos sind diese Dinge ...

