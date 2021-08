Was in der Schweiz der Finanz- und Pharmasektor zusammen, das ist für Afghanistan der Drogenmarkt: Ein zweistelliger Anteil der volkswirtschaftlichen «Wertschöpfung».Von Robert Jakob Was in der Schweiz der Finanz- und Pharmasektor zusammen, das ist für Afghanistan der Drogenmarkt: Ein zweistelliger Anteil der volkswirtschaftlichen «Wertschöpfung». Das karge Land ist seit fast dreissig Jahren Hauptanbaugebiet von Schlafmohn und damit Hauptlieferant von Opium, Heroin und Morphium. Hochburgen sind die südwestlichen Provinzen. Im vergangenen Jahrzehnt fiel der...

Den vollständigen Artikel lesen ...