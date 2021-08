DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

The Grounds Real Estate Development AG: Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu - Timo Tschammler zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt



30.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CORPORATE NEWS Ordentliche Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu Timo Tschammler zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von The Grounds gewählt Berlin, 30.08.2021 - Die ordentliche Hauptversammlung der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat mit großer Mehrheit allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Mit fast 100 % der bei der Hauptversammlung vertretenen Stimmen wurde Herr Timo Tschammler in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Armin Hofmann wurde (ebenfalls) mit fast 100 % der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Der Aufsichtsrat hat sich im Anschluss an die Hauptversammlung neu konstituiert und Herrn Tschammler zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herrn Hofmann zu seinem Stellvertreter gewählt. Über alle weiteren Tagesordnungspunkte wurde ebenfalls mit Mehrheiten von über 99 % beschlossen und die Gesellschaft mit den neu geschaffenen genehmigten Kapitalia in die Lage versetzt, ihren eingeschrittenen Wachstumspfad weiter fortzusetzen.

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.



Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com



Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de



Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

30.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de