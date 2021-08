München (ots) -- Autokredite: Verbraucher*innen finanzieren am häufigsten VW, BMW und Audi- Jahresvergleich: Anzahl der Finanzierungen für Teslas um 240 Prozent gestiegen- Dank Umweltbonus Sondertilgung nutzen und bis zu 1.034 Euro beim Autokredit sparenMünchen (ots) - Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) stellen auch die deutschen Autobauer ihre Innovationen vor. Trotz wachsender internationaler Konkurrenz sind sie bei Autokäufer*innen, die ihren Pkw über einen Kredit finanzieren, am beliebtesten. Das zeigt eine Auswertung der in den vergangenen zwölf Monaten abgeschlossenen Autokredite bei CHECK24. Die Top Drei Automarken für eine Finanzierung sind VW, BMW und Audi.1) Käufer*innen eines Audi leihen die höchsten Summen von der Bank - im Schnitt 18.339 Euro. Dahinter folgen BMW mit durchschnittlich 17.834 Euro und VW mit 15.382 Euro."Für Verbraucher*innen ist es aufgrund niedriger Kreditzinsen attraktiver geworden, für ihr neues Fahrzeug Geld von der Bank zu leihen", sagt Dr. Moritz Felde, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Gleichzeitig sind die Fahrzeugpreise aber tendenziell gestiegen. Verbraucher*innen auf der Suche nach einer Autofinanzierung sollten unbedingt verschiedene Angebote vergleichen. Die Bandbreite der Zinssätze ist weiterhin hoch."Jahresvergleich: Anzahl der Finanzierungen für Teslas um 240 Prozent gestiegenDie Auswertung der abgeschlossenen Autokredite bei CHECK24 zeigt eine erhöhte Finanzierungsnachfrage für Fahrzeuge des amerikanischen Elektroauto-Herstellers Tesla. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete das Vergleichsportal eine um 240 Prozent gestiegene Nachfrage. Durchschnittlich benötigten Tesla-Käufer*innen 34.977 Euro von der Bank und damit die zweithöchste Kreditsumme - nur Porsche-Käufer*innen leihen mit 36.969 Euro höhere Summen."Insbesondere die erhöhte Innovationsprämie seit Mitte vergangenen Jahres beflügelt die Nachfrage nach Elektroauto-Finanzierungen", sagt Dr. Moritz Felde, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Verbraucher*innen, die ihr Elektroauto finanzieren, sollten die Option einer Sondertilgung in Betracht ziehen. So können sie die staatliche Prämie zum Abbezahlen des Darlehens verwenden und sind schneller schuldenfrei."Dank Umweltbonus Sondertilgung nutzen und bis zu 1.034 Euro beim Autokredit sparenEin Rechenbeispiel zeigt, dass Verbraucher*innen, die ein Tesla Model 3 für 40.000 Euro finanzieren und die staatliche Innovationsprämie in Höhe von 6.000 Euro nach drei Monaten für eine Sondertilgung nutzen, 1.034 Euro Zinsen sparen. Zudem ist der Kredit neun Monate früher abbezahlt im Vergleich zu einer Finanzierung ohne Sondertilgung. Die ursprüngliche Laufzeit von 64 Monaten und der Zinssatz von 2,81 Prozent des beispielhaften Autokredits entsprechen dabei den Durchschnittskonditionen aller von Juli 2020 bis Juni 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Autokredite.2)Bei der Finanzierung eines Renault Zoes und den gleichen Beispielkonditionen können Verbraucher*innen 915 Euro durch eine Sondertilgung der staatlichen Innovationsprämie nach drei Monaten sparen und sind 14 Monate früher schuldenfrei.3)Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlichBei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.1)Basis: alle von Juli 2020 bis Juni 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Autokredite mit dem Verwendungszweck "Gebrauchtwagen" und "Neuwagen", ungeachtet der Laufzeit oder eines Merkmals aufseiten des Kreditnehmers [Stand: 19.8.2021]2)Annahmen des Rechenbeispiels: Aufgerundeter Kaufpreis des Fahrzeugs laut Herstellerangaben inklusive des Herstelleranteils am Umweltbonus in Höhe von 3.000 Euro; die ursprüngliche Kreditlaufzeit von 64 Monaten und der Zinssatz von 2,81 Prozent eff. p. a. entsprechen dem Durchschnitt aller von Juli 2020 bis Juni 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Autokredite mit dem Verwendungszweck "Gebrauchtwagen" und "Neuwagen"3)Annahmen des Rechenbeispiels: Aufgerundeter Kaufpreis des Fahrzeugs laut Herstellerangaben inklusive des Herstelleranteils am Umweltbonus in Höhe von 3.900 Euro; die ursprüngliche Kreditlaufzeit von 64 Monaten und der Zinssatz von 2,81 Prozent eff. p. a. entsprechen dem Durchschnitt aller von Juli 2020 bis Juni 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Autokredite mit dem Verwendungszweck "Gebrauchtwagen" und "Neuwagen" 