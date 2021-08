The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.08.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2021



ISIN Name

CH0136846992 PFZ.SCHW.KT.BKN 11-21 412

AT0000A1FVF2 ERSTE GP BNK 15-21MTN1442

FR0013106622 BNP PAR.H.L.SFH 16/21 MTN

USU5521TAD47 MSCI 18/27 REGS

USU05375AN77 AVIS BUDGET CAR.R. 15/25

USU84923AC23 SPX FLOW 16/26 REGS

LI0026536354 LGT SEL.EQ.EM.MKTS B INVESTMENT

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de