Der DAX startet mit einer positiven Note in die neue Handelswoche. Am Freitag bestätigte Fed-Chef Jerome Powell zwar Pläne zum Runterfahren der Anleihekäufe, jedoch bestehe keine Eile zu einer Anhebung der Leitzinsen. Das Inflationsniveau sieht Powell zudem in der Spanne der Erwartungen. Am Freitag erwarten die Anleger nun mit Spannung die US-Arbeitsmarktdaten für den August. Alle aktuellen Entwicklungen zum Handelsstart in Frankfurt sehen Sie im Video.

