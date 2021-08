Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Analyse deutscher Verbraucherpreise war lange Zeit wenig aufregend, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Kleinere Schwankungen hätten kommentiert werden müssen. Das habe sich grundlegend geändert. Mit dem Abebben der Corona-Pandemie sei die deutsche Inflation deutlich in Fahrt gekommen. Im August dürfte erstmals die 4-Prozentmarke erreicht und in den Folgemonaten überschritten werden. Noch im Dezember 2020 sei der Wert leicht negativ gewesen. Derartige Sprünge seien im historischen Vergleich außergewöhnlich. Sonderfaktoren wie die wieder erhöhte Mehrwertsteuer sowie die neu eingeführte CO2-Steuer würden zwar die Entwicklung verstärken, seien aber nicht die ausschließlichen Gründe. Mit dem Aufschwung der Industrie seien Knappheiten an Vorprodukten entstanden, die durch Logistikprobleme noch verschärft würden. Stark steigende Erzeuger- und Großhandelspreise seien die Folge. Eine Überwälzung finde statt. Die hohen Energiepreise würden die Inflation in Deutschland zusätzlich treiben. ...

