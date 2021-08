Impfstoffe und Medikamente stellen mitunter hohe Ansprüche an die erforderlichen Lagerbedingungen. Damit steigen auch die GxP-Anforderungen an spezialisierte Logistik-Anbieter - besonders, wenn im laufenden Betrieb die Kapazitäten zu erweitern sind. Der Dienstleister Grieshaber Logistik betreibt an mehreren Standorten in Baden-Württemberg qualifizierte Logistikobjekte, darunter seit mehr als 13 Jahren ein Warehouse für Pharmaprodukte in seinem Logistikpark Ravensburg. Mit 5.000 Euro-Paletten-Stellplätzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...