Die US-Indizes erholten sich am Freitag, nachdem Powell an seinen dovishen Äußerungen festhielt. Leichte Gewinne bei den US-Futures sind zu Beginn der neuen Woche zu beobachten Während des asiatischen Handels dominierten die Bullen. Nikkei und Kospi legten rund 0,4 % zu, der S&P/ASX 200 stieg um 0,2 % und die meisten chinesischen Indizes performten positiv. DAX-Futures deuten auf eine flache Eröffnung der europäischen Sitzung hin Ölhändler legen zu, da ein Großteil der US-Ölproduktion in der ...

