München (ots) -- "Enthüllt - Die Suche nach Osama bin Laden" zeichnet mit hochkarätigen Inteviewgästen wie Barack Obama, Hillary Clinton und Condoleeza Rice die Geschichte hinter einer der größten Fahndungen der letzten Jahrzehnte nach.- The HISTORY Channel zeigt die zweistündige Dokumentation anlässlich des 20. Jahrestages der Anschläge vom 11. September 2001: Deutsche Erstausstrahlung am kommenden Samstag, 4. September, ab 20:15 Uhr, sowie im Rahmen einer Sonderprogrammierung am Samstag, 11. September.- Ex-US-Präsident Barack Obama in der Doku zu den Problemen während der Mission: "Es gab eine ganze Reihe von operationellen Risiken, diplomatischen Risiken, politischen Risiken."München (ots) - 20 Jahre sind vergangen, seit die Welt an einem Septembertag geschockt auf Manhattan blickte: Mit vier koordinierten Flugzeugentführungen, die in Selbstmordattentaten auf das Pentagon und die Zwillingstürme ihr tragisches Ende fanden, traf die Terrororganisation Al-Qaida am 11. September 2001 die Vereinigten Staaten. Die Nation, in deren kollektivem Gedächtnis die Angriffe seither tief verwurzelt sind, nahm in deren Folge unter Präsident George W. Bush einen nie dagewesenen Kampf gegen den Terrorismus auf.Anlässlich des 20. Jahrestags dieser Ereignisse beleuchtet The HISTORY Channel die Geschichte hinter 9/11 und der darauffolgenden Jagd auf Osama bin Laden in einer neuen zweistündigen Dokumentation. "Enthüllt - Die Suche nach Osama bin Laden" ist ein umfassender Bericht, der die Politik, die Geheimdienstarbeit und militärische Entscheidungen rund um das Geschehen im Kampf gegen Al-Qaida sowie die Suche nach Osama bin Laden von 2001 bis hin zu dessen Tötung im Jahr 2011 dokumentiert.Die Dokumentation geht dabei besonders auf die Methoden ein, mit denen US-Geheimdienstanalysten den Terroristen aufspürten, beschreibt die Planung und Durchführung der militärischen Operation, die zu dessen Tod führte, und enthält Interviews mit Entscheidungsträgern und Militärs, die aus erster Hand von ihren Erlebnissen und ihrer Arbeit an dem Fall berichten. Die Berichte dieser Personen werden durch originale Aufnahmen sowie Animationen, die teils der Einsatzplanung im Angriff auf das Versteck bin Ladens dienten, ergänzt.Interviewt wurden im Rahmen der Dokumentation unter anderem Präsident Barack Obama, Außenministerin Hillary Clinton, Außenminister Robert Gates, CIA-Direktor Leon Panetta und Admiral William McRaven, der den finalen Zugriff auf bin Laden verantwortete (alle genannten Amtstitel zum Zeitpunkt des Einsatzes). Daneben kommen auch bedeutende, wenn auch im Rahmen der Dokumentation anonym bleibende, Geheimdienstoffiziere zu Wort, die die Suche nach bin Laden nach Jahren ohne Spur schließlich federführend zu Ende brachten. Auch Soldaten der SEAL-Sondereinheit und Armeepiloten, die für die Durchführung des finalen Angriffs ausgewählt wurden, berichten in der Dokumentation aus erster Hand von ihrem Einsatz im Versteck des Al-Qaida-Anführers in Abbottabad.Der damalige US-Präsident Barack Obama im Rahmen von "Enthüllt - Die Suche nach Osama bin Laden" äußert sich in der Dokumentation zur Tötung von Osama bin Laden: "Es gab eine ganze Reihe von operationellen Risiken, diplomatischen Risiken, politischen Risiken.""Enthüllt - Die Suche nach Osama bin Laden" (Originaltitel: Revealed: The Hunt for Osama bin Laden) wurde im Jahr 2021 in Coproduktion durch The HISTORY Channel, das 9/11 Memorial & Museum und Northern Light Productions realisiert und ist am kommenden Samstag, 4. September, ab 20:15 in deutscher Erstausstrahlung auf The HISTORY Channel zu sehen. Zudem wird die zweistündige Dokumentation im Rahmen einer Sonderprogrammierung am Samstag, 11. September, ab 14:15 Uhr zu sehen sein.Die Sendungen und Termine der Sonderprogrammierung zum 11. September auf The HISTORY Channel im Überblick:- "New Age of Terror - In Zeiten des Terrors" (Samstag, 11. September, ab 10:00 Uhr / Zwei zweistündige Episoden)- "9/11 - Die letzten Minuten von Flug 93" (Samstag, 11. September, ab 13:05 Uhr / Einstündige Dokumentation)- "9/11 - Angriff aufs Pentagon" (Samstag, 11. September, ab 13:55 Uhr / Einstündige Dokumentation)- "Enthüllt - Die Suche nach Osama bin Laden" (Samstag, 11. September, ab 14:15 Uhr / Zweistündige Dokumentation - deutsche TV-Premiere bereits am 4. September um 20:15 Uhr)Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: +49 (0) 89 208 04 81 16E-Mail: Nicolas.Finke@aenetworks.dewww.history.dewww.crimeandinvestigation.dewww.aenetworks.deOriginal-Content von: The HISTORY Channel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55632/5006046