Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Gegen 9.15 Uhr, kurz nach Handelsstart, stand der heimische Leitindex ATX mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 3.607,28 Punkten.Zum Wochenauftakt dürften sich die Blicke der Anleger auf aktuelle Verbraucherpreisdaten aus Deutschland richten, welche am Nachmittag veröffentlicht werden. Die Experten der Helaba rechnen dabei ...

