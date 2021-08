Köln (ots) - Livinguard, der Schweizer Technologiekonzern, der die Pro-Maske mit antiviraler Wirkung entwickelt hat, hat diese Woche bekanntgegeben, dass seine Technologie erfolgreich gegen die Delta-Variante des Coronavirus getestet wurde.Die Pro-Maske, die in Deutschland online bei www.wingguard.de erhältlich ist und im stationären Handel durch Rossmann vertrieben wird, hat sich aufgrund ihrer antiviralen und darüber hinaus nachhaltigen Eigenschaften während der Pandemie zu einem treuen Begleiter für viele Menschen entwickelt, da die Maske der Trägerin bzw. dem Träger zurecht ein angenehmes Gefühl von Sicherheit wiedergibt.Die Untersuchung des Livinguardstoffes wurde am renommierten Indian National Institute (NII) of Immunology durchgeführt. Der Bericht des Instituts gibt genauen Aufschluss über die Wirksamkeit gegen den Wildtypen des Coronavirus. Demnach ist jede einzelne antiviral ausgerüstete Schicht der 3-lagigen Pro-Maske im Stande, durchschnittlich mehr als 99% der Delta-Variante des SARS-CoV-2 zu inaktivieren.Diese Untersuchungsergebnisse kommen genau zur richtigen Zeit, da die Delta-Variante mittlerweile die absolute Mehrheit der Corona-Neuinfektionen ausmacht. Dieser Umstand hat auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu bewogen, eine allgemeine Warnung auszusprechen, dass das Tragen von Gesichtsmasken auch weiterhin für Geimpfte und Genesene gelten müsse, um eine weitere Ausbreitung der Delta-Variante zu verhindern. Viele Gesundheitsexperten sind sogar überzeugt, dass einzig das Tragen einer hochwertigen Gesichtsmaske zuverlässig vor einer Infektion schützt. Gestützt wird diese Annahme durch die aktuell steigenden Inzidenzen, die sich, trotz der mittlerweile hohen Impfquote, in den letzten Tagen rasant gesteigert haben.Das Gesundheitsministerium um Jens Spahn hat dementsprechend vor einigen Tagen angekündigt, dass eine Maskenpflicht voraussichtlich noch bis Frühjahr 2022 aufrechterhalten bleibt, um die vierte Welle abzufedern - ohne einen erneuten Lockdown anordnen zu müssen.Wer sich und seine Familie, Freunde oder Bekannte mit der zuverlässigen PRO-Maske nach medizinischem Standard schützen möchte, wird online unterwww.wingguard.deoder in der nächsten Rossmann-Filiale fündig. Firmenbestellungen können direkt an b2b@luoro.de gerichtet werden.Pressekontakt:Alexander KurthLuoro GmbH / WingGuardalex.kurth@luoro.deOriginal-Content von: Luoro GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147362/5006059