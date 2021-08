Das Unternehmen, das im Juli 2021 an den Hauptmarkt der Bukarester Börse ging verzeichnete mit 147,5 Millionen Lei einen Anstieg des Nettogewinns um 267 % im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des letzten Jahre.Bukarest - One United Properties (BVB: ONE), ein Entwickler von Wohn-, Misch- und Wohn-, Misch- und Büroimmobilien in Rumänien, verzeichnet einen Rekordumsatz von 434 Millionen Lei im Halbjahr 2021, eine Steigerung von 96 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020. Das Unternehmen, das im Juli 2021 an den Hauptmarkt der Bukarester Börse ging verzeichnete mit 147,5 Millionen Lei einen Anstieg des...

Den vollständigen Artikel lesen ...