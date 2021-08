Berlin - Linken-Chefin Janine Wissler hält das Zusammenkommen einer rot-grün-roten Koalition nach der Bundestagswahl für realistisch. "Wenn ich mir die Umfragen anschaue, dann erfreut sich ein solches Bündnis größerer Beliebtheit", sagte sie den Sendern RTL und n-tv.



"Es ist eine präferierte Koalition der Deutschen." Auch Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) hatten im ersten TV-Triell am Sonntag eine Zusammenarbeit mit den Linken zumindest nicht explizit ausgeschlossen. Die Parteien müssten jetzt im Wahlkampf genau schauen, wo die Gemeinsamkeiten, aber auch die Differenzen sind, so Wissler. "Wenn man etwas will, sucht man nach Wegen und wenn man etwas nicht will, findet man Gründe."



Vier Wochen vor der Bundestagswahl hält die Linken-Vorsitzende den Wahlausgang noch für komplett offen. "Die heiße Wahlkampfphase beginnt erst jetzt." Es sei noch gar nichts entschieden. Mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte sagte die Linken-Chefin: "In den Umfragen gibt es eine Mehrheit jenseits von Union und FDP. Das ist eine Chance, um endlich die Politik der verlorenen Zeit zu beenden."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de