Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Inflation und Inflationserwartungen stehen bei vielen Akteuren aktuell im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Bei den Notenbankern dagegen nicht so sehr? Weiterhin beherrsche das Mantra der vorübergehenden Effekte (z.B. Steuererhöhungen, Ölpreisentwicklung) die Äußerungen der Geldpolitiker. So auch beim Jackson-Hole-Symposium der FED. Jerome Powell habe die Gratwanderung zwischen hohen BIP-Wachstums- und Inflationsraten sowie weiterhin bestehendem Nachholbedarf vor allem am Arbeitsmarkt sowie den vorhandenen Unsicherheiten bezüglich Inflation und Wachstum versucht. Unter dem Strich deute vieles darauf hin, dass die FED im September Beschlüsse zur Rückführung der Anleihekäufe fassen werde, der Ausstieg aus dem extremen monetären Stimulus aber behutsam und in Abhängigkeit von der Datenlage vonstattengehe. In der neuen Woche stünden mit den ISM-Indices und dem Arbeitsmarktbericht diesbezüglich wahre Schwergewichte im Kalender. ...

