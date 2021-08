Aufatmen in British Columbia: Die Waldbrandgefahr im "Quesnel Trough" ist vorerst gebannt. Kodiak Copper (TSX-V: KDK, WKN: A2P2J9, ISIN: CA50012K1066) kann seine Explorationsbohrungen auf dem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt "MPD" wieder fortsetzen. Die zwischenzeitlich vorsorglich von dem Gelände abgezogenen Bohrteams kehren nach kurzer Unterbrechung wieder zurück an ihre Arbeit. Kodiak Copper Corp. hatte am 17. August die Arbeiten ...

