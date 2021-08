Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag knapp höher gezeigt. Gegen 10 Uhr stand der ATX mit einem leichten Plus von 0,04 Prozent bei 3.611,08 Punkten. Auch das marktbreite Pendant des heimischen Leitindex, der ATX Prime, verlor knappe 0,04 Prozent auf 1.829,27 Einheiten.Zum Wochenauftakt dürften sich die Blicke der Anleger auf aktuelle Verbraucherpreisdaten aus Deutschland richten, welche am ...

