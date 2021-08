Valneva 8.20% FoxSr (AKTIEOKT): Valneva = The sky is the limit! Bereits am Freitag, 27.8.2021, stieg Valneva um 10% und am Wochenende wurde die 5%-ige Beteiligung einer englischen Finanzadresse bekannt, so daß die Community von einer Genehmigung des Impfstoffes im Sept. 2021 in England ausgeht, zumal Glaxo Smith Kline die Studien in Phase III begleitet (she. Anlage). "Aktien im Schlußverkauf" nimmt Gewinne mit und erreicht den 19. Best Trade: Certara, Coty, Euronav, Eutelsat, ...

