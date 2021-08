... profitieren. Der Betreiber von Satellitennetzwerk und Bodenstationen kommt aktuell in den Fokus. Die Aktie des Kommunikationsdienstleisters legt heute mehrstellig zu. Hintergrund:



APPLE integriert laut Laut MacRumors beim iPhone 13 die Möglichkeit des Umschaltens auf Satelliten-Telefonie und nutzt dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit den Dienst von GLOBALSTAR, so die Beobachter der APPLE-Aktivitäten.



Das Netz von GLOBALSTAR entspricht dem Standard "LEO" (Low Earth Orbit). Für Geräte mit integriertem LEO-Standard wird "Kein Netz" im Endeffekt so gut wie irrelevant werden.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

GLOBALSTAR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de