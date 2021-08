Gründer, Präsident, CEO und größter Einzelaktionär - Jensen Huang gibt vor, in welche Richtung Nvidia marschiert: im Data-Center nach oben!Stets in eine Lederjacke gekleidet hat Nvidia-CEO Jensen Huang auf zahlreichen Tech- und Investorenkonferenzen klargemacht, in welche Richtung sich der Chip-Konzerntechnologisch und strategisch bewegt. Egal ob es der Prozessor namens Grace ist, der die Lücke zwischen Grafikprozessoren und Data-Processing-Unit schließt, oder die Zukäufe von Mellanox und Arm. Alles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...